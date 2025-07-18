В аэропорту Горно-Алтайска готовят к открытию международный терминал

Министерство транспорта РФ подписало приказ об открытии постоянного многостороннего воздушного грузопассажирского пункта пропуска в аэропорту Горно-Алтайска, сообщил в своем Telgram-канале председатель правительства региона Александр Прокопьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В ближайшее время на территории аэровокзального комплекса откроется современный международный терминал. Сейчас в новом терминале завершаются отделочные работы и идет техническое оснащение. Открытие международного терминала – сложная и комплексная задача, но мы делаем все возможное, чтобы запустить его как можно скорее»,— сообщил он.

Решение о присвоении аэропорту Горно-Алтайска международного статуса было принято правительством России в марте 2025 года. Тогда же было подписано концессионное соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры. В рамках проекта предполагается продлить взлетно-посадочную полосу, расширить перрон, увеличить количество мест стоянок для самолетов, а также построить новую рулежную дорожку и здания аварийно-спасательной службы.

Общая стоимость проекта оценивается в 10,2 млрд руб. Из них 7,9 млрд руб.— средства федерального бюджета и более 2,3 млрд руб. — частные инвестиции. Ожидаемый пассажиропоток нового аэропортового комплекса к 2030 году составит 1,3 млн человек в год. По состоянию на прошлый год авиахаб обслужил более 475 тыс. пассажиров (+10,7% к 2023 году).

Лолита Белова