Росавиация подписала соглашения о реконструкции аэропорта Горно-Алтайска

Заключено концессионное соглашение о реконструкции аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) в период с 2025-го по 2028 годы. Договор был подписан сегодня между Росавиацией и АО «Аэропорт Горно-Алтайск», сообщает правительство РФ.

Общая стоимость проекта оценивается в 10,2 млрд руб. Из них 7,9 млрд руб.— средства федерального бюджета и более 2,3 млрд руб. — частные инвестиции. Ожидаемый пассажиропоток нового аэропортового комплекса к 2030 году составит 1,3 млн человек в год, что позволит присвоить ему статус международного. К 2073 году этот показатель должен превысить 3 млн человек. По состоянию на прошлый год авиахаб обслужил более 475 тыс. пассажиров (+10,7% к 2023 году).

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце января этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому соглашение с концессионером необходимо было заключить до марта 2025 года. Соглашением предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, контрольно-пропускного пункта, трансформационных подстанций и прожекторных мачт освещения.

В апреле прошлого года стало известно, что Сбербанк получил 100% в уставном капитале аэропорта Горно-Алтайска, выкупив долю 60% у АФК «Система».

Александра Стрелкова