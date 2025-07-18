Из Москвы в Геленджик вылетел первый с 2022 года регулярный рейс

В Геленджик из Москвы в 11:20 мск вылетел первый с 2022 года регулярный рейс. Соответствующая информация содержится на онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аэропорт Геленджика открывается сегодня, 18 июля, и принимает первый с 2022 года регулярный пассажирский рейс. Также начинает работу новый терминал воздушной гавани.

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили безопасность выполнения полетов в геленджикский аэропорт. Рейсы будут ежедневными с 8:30 до 20:00 мск.

Вячеслав Рыжков