На Дону выявили 12% фальсифицированной молочной продукции

Роспотребнадзор в первом полугодии 2025 года проверил 202 предприятия молочной отрасли, выявив 12% фальсифицированной продукции и наложив штрафы на 600 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, профилактические мероприятия проведены в 225 контролируемых объектах, в т.ч. в 97 образовательных и медицинских организациях. Лабораторные испытания провели для более одной тыс. проб молока и молочной продукции. По микробиологическим показателям удельный вес молока и молочных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям, составил 2,2%.

«Особое внимание уделялось пресечению производства и оборота фальсифицированной молочной продукции. По физико-химическим показателям исследовали 318 проб, из них не соответствовали требованиям технического регламента по показателям фальсификации 11,9% проб», — сообщили в региональном управлении.

По фактам выявления несоответствующей продукции приняли меры по приостановлению реализации и административного воздействия. Наложили штрафы на сумму 600 тысяч рублей, выдали 72 предписания об устранении нарушений.

Суд удовлетворил исковые требования управления к ИП Шейкину А.В. и ИП Звонареву А.В. в части запрета производства молочной продукции.