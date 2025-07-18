В аэропорту Геленджика ожидают первый рейс после трехлетнего перерыва

Аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва — 18 июля курорт примет первый пассажирский самолет из Москвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили безопасность выполнения полетов в геленджикский аэропорт. Рейсы будут ежедневными с 8:30 до 20:00 мск. Пассажиров встретит обновленный терминал аэропорта.

«Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих. Благодарен правительству за решение открыть полеты в Геленджик и за поддержку пока еще закрытых аэропортов Кубани в Краснодаре и Анапе», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Ранее, 9 июля, информацию о возобновлении работы воздушной гавани на юге подтвердил Минтранс. Аэропорт не принимал воздушные суда с 2022 года.

Алина Зорина