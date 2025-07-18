Полицейские изъяли 800 г прегабалина у жительницы Новороссийска

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по Новороссийску арестовали 43-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Всего у нее изъяли более 800 г прегабалина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При обыске автомобиля женщины оперативники обнаружили и изъяли контейнер с капсулами прегабалина массой 680 г. В доме подозреваемой полицейские нашли 39 слепков из пластилина, замаскированных под камни, внутри которых находились таблетки массой 128 г.

Следствие установило, что подозреваемая заказала через интернет оптовую партию запрещенных веществ для дальнейшей продажи в городе. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в особо крупном размере). Жительнице Новороссийска грозит до восьми лет лишения свободы. Суд заключил ее под стражу.

Алина Зорина