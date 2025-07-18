Кубанские работодатели ищут более 44 тысяч сотрудников

По данным сервиса hh.ru, работодатели Краснодарского края демонстрируют устойчивый спрос на кадры в летний период, несмотря на сезон отпусков. За последние 30 дней в регионе было размещено свыше 44 тыс. новых вакансий, что на 5% превышает показатели начала лета. Общероссийская динамика сопоставима: компании опубликовали более 1,1 млн новых предложений, увеличив спрос на 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наибольшее число вакансий в крае зафиксировано в сфере продаж — работодатели ищут свыше 12 тыс. сотрудников, готовых заниматься продвижением товаров и услуг. Вторую строчку занимает сектор рабочих профессий, где открыто более 7 тыс. позиций. Третье место сохраняет строительная отрасль — компании заинтересованы почти в 6 тыс. новых работников.

Максимальный рост спроса среди профессиональных направлений продемонстрировала сфера юриспруденции — за месяц количество вакансий увеличилось на 23%. Также увеличилась потребность в преподавателях и водителях — рост составил 14% в обеих категориях. Сельскохозяйственные предприятия активизировали поиск специалистов на 13%, а в автобизнесе, консалтинге и инвестиционной сфере число вакансий выросло на 11%. На 9% увеличился спрос на административный персонал.

Одновременно в ряде отраслей наблюдается снижение интереса к найму. Так, количество вакансий в страховом секторе снизилось на 7%, в сфере закупок — на 6%, а в индустрии фитнеса и бьюти-услуг — на 3%. Также на 2% сократился спрос на специалистов в области искусства и медиакоммуникаций.

Вячеслав Рыжков