Жителя Темрюка подозревают в попытке подкупа свидетеля

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Темрюка. Основанием послужили материалы, представленные краевым управлением ФСБ. Фигуранту вменяется покушение на подкуп свидетеля (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 309 УК РФ), сообщили в пресс-службе кубанского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый, являясь обвиняемым по другому уголовному делу, предпринял попытку воспрепятствовать расследованию. В мае 2025 года он, как считает следствие, обратился к знакомому с просьбой взять на себя вину за совершенное преступление, обещая за это денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб., которое должно было быть передано после дачи ложных показаний и вступления приговора суда в силу. Изначально мужчина согласился, однако впоследствии отказался от дачи ложных сведений и сообщил о попытке подкупа следственным органам.

Расследование продолжается. Следственные действия направлены на сбор дополнительных доказательств.

Вячеслав Рыжков