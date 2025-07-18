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В Ростовской области 12 тыс. семей выплачено пособие при рождении детей

Донские семьи имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка. Выплата положена всем гражданам – независимо от дохода и трудоустройства. С начала 2025 года отделение СФР по Ростовской области произвело выплаты 12,2 тыс. семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации соцфонда, с первого февраля 2025 года выплата при рождении ребенка составляет 26, 9 тыс. руб. Сумму ежегодно индексируют. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них.

«Работающим родителям выплата автоматически перечисляется через работодателя. Неработающие могут подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе отделения СФР по региону. Сделать это необходимо в течение шести мес. с рождения ребенка. Если один из супругов работает, а второй — нет, пособие выплатят тому, кто работает», — пояснила управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Право на выплату имеют не только родители, но и граждане, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.

Валентина Любашенко

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