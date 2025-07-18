В Краснодаре вводят в эксплуатацию 182 квартиры в сутки

Суточный объем вывода новых квартир на рынок Краснодара в июне 2025 года достиг 182 единиц, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), озвученных директором портала Кириллом Холопиком в ходе онлайн-дискуссии, посвященной итогам продаж новостроек за первое полугодие, пишет «РБК Краснодар». По сравнению с маем показатель увеличился на 33 квартиры, но остался на 30 единиц ниже уровня апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценке экспертов, рынок новостроек Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продемонстрировал ряд качественных сдвигов. В Краснодарском крае наблюдается рост девелоперской активности, тогда как в Ставропольском крае отмечено снижение: в мае на рынок региона ежедневно выходило в среднем 73 квартиры, в июне — лишь 50.

Анализ структуры продаж на начало июля показывает, что в ЮФО доля реализованных квартир в строящихся проектах составляет 24%, еще 30% лотов формально выведены, но не предлагаются к продаже, 46% остаются в свободной реализации. В СКФО доля проданных квартир составляет 21%, по 39% приходится на свободные и пока не выведенные в открытую продажу лоты.

Отдельно в ЕРЗ.РФ оценили степень насыщения рынка. В Ростовской области с третьего квартала 2024 года по первый квартал 2025-го на рынок было выведено 45,1 тыс. квартир, при этом количество заключенных договоров участия в долевом строительстве и купли-продажи составило 12,6 тыс. Коэффициент перепроизводства оценивается в 36%. В Краснодарском крае аналогичный показатель составляет 9% при объеме вывода в 39,5 тыс. квартир и 24,6 тыс. совершенных сделок.

Вячеслав Рыжков