В Ростовской области зафиксировано 3,4 тысяч пожаров в 2025 году

С января по июнь 2025 года в Ростовской области произошло 3,4 тыс. пожаров, что на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда их было зафиксировано 4,4 тысяч. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Из общего числа пожаров на техногенные пришлось 1,7 тысяч случаев, что на 10% меньше, чем годом ранее (1,9 тыс.). В первом полугодии на территории региона зафиксировано более 1 тыс. возгораний мусора, тогда как в 2024 их было 1,9 тысяч, уменьшение показателя составило 47%.

На тушение сухой растительности и камыша спасатели МЧС в 2025 году выезжали 687 раз, что на 17% реже, чем в аналогичный период прошлого года (827 случаев).

Набольшее количество загораний сухой растительности зафиксировано в Ростове, Аксайком, Миллеровском, Неклиновском, Сальском и Чертковском районах.

Кроме этого, за отчетный период в Ростовской области произошло пять лесных пожаров на площади более 430 га.

В первом полугодии 2025 года на Дону в пожарах погибли 83 человека, в прошлом году было зафиксировано 114 смертельных случаев, снижении составило 27%. Спасти жизнь удалось 275 жителям региона.

Наталья Белоштейн