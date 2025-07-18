Проект завода по переработке рыбы в Азове подорожал на 400 млн рублей

Объем инвестиций в проект завода по переработке рыбы и рыбопродуктов ООО «Рыбная ферма «Экодон» в Азове увеличен с 500 до 900 млн руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу минсельхозпрода Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Стоимость проекта составляет 900 млн руб. Сейчас подготовлен технологический проект, проведены изыскательские работы на участке, подготавливается прохождение экспертизы. Проект планируется завершить в 2027 г.», – сообщили в ведомстве.

Изначально стоимость проекта оценивалась в размере 500 млн руб. По итогам реализации будет создано 70 новых рабочих мест. Ожидается, что объем производства готовой рыбной продукции составит до 60 т в сутки.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что «Экодон» реализует в Ростовской области три проекта. Соглашения о создании в регионе комплекса предприятий по производству кормов для ценных рыб, выращиванию осетровых и форели, а также по переработке рыбы и рыбопродуктов были подписаны в сентябре 2023 г. Ожидалось, что в 2024–2025 гг. будет полная реализация всех этих проектов. Общий объем инвестиций на тот момент оценивался в 2,2 млрд руб.

Валентина Любашенко