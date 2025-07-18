На Кубани и в Крыму очистили 740,8 км берега от мазута

На территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя с начала проведения работ очистили 740,9 км берега от нефтепродуктов. Собрали более 176,5 тыс. т замазученного песка и грунта, вывезли свыше 167,4 тыс. т, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазная группировка совершила 11,8 тыс. спусков, обследовано более 7,8 тыс. кв. м дна. Собрали 12,1 тыс. мешков с нефтепродуктами.

В Краснодарском крае волонтеры обследовали 323 км берега, очистили более 377 км. С начала проведения работ собрали свыше 174,6 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки.

На территории Республики Крым обследовали 500 км берега от Керчи до села Портовое, очистили 259,5 км берега, собрали более 908 т замазученного песка и грунта. В Севастополе волонтерами обследовано 165 км берега между Ласпи и Андреевкой, на утилизацию вывезли 850 т отходов.

Алина Зорина