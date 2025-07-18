В зоне ликвидации последствий ЧС в Анапе обнаружили 9 нелегальных пляжей

На территории ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе обнаружили девять пляжей, работающих нелегально. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Рейдовая группа в составе сотрудников администрации и представителей министерства, а также правоохранительных органов составили протоколы на юридические лица. За это нарушение предусмотрены штрафы в размере от 100 до 300 тыс. руб. Мэрия города расторгла договоры с пользователями трех пляжных территорий, где обнаружены нарушения.

«Правила поведения в зоне ЧС, обязательные для граждан и организаций, предусмотрены постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №417»,— заявили в пресс-службе министерства.

В Анапе продолжается очистка побережья с использованием спецтехники. Сейчас работы ведутся одновременно на нескольких участках, обработано более 8,5 км береговой линии. Также продолжается замена защитных сетей у кромки воды, за сутки установили более 7 тыс. м сетей. Водолазами за сутки собрано 223 мешка с мазутом — более 11 т.

Алина Зорина