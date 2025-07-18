Аналитики назвали лучшие поезда на южном направлении

Сервис путешествий «Туту» опубликовал рейтинг наиболее комфортных поездов, курсирующих на южном направлении. В исследовании учитывались отзывы пассажиров, путешествовавших в города-курорты, включая Адлер, Сочи, Анапу, Новороссийск, Минеральные Воды, Краснодар и Ейск. Всего было проанализировано порядка 430 тыс. пользовательских оценок, из которых около 40 тыс. — на составы, следующие в южные регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее высокую оценку, согласно данным сервиса, получил поезд №820Е/820Э, курсирующий по маршруту Ростов-Главный — Новороссийск. Пассажиры отметили вежливость проводников, комфортные условия и удобное расписание. Вместе с тем среди недостатков упоминаются отсутствие туалета в отдельных вагонах и неудобные сиденья.

На втором месте оказался поезд №812Э Кавказская — Имеретинский Курорт (Олимпийский парк). Пользователи положительно оценили чистоту и профессионализм персонала, однако указали на ограниченное время на посадку. Третью позицию занял состав №059Н/059С Новокузнецк — Кисловодск, в котором, по отзывам, предусмотрен душ, но периодически возникают проблемы с кондиционерами и электроснабжением.

Состав №030Й/030С Москва Казанская — Новороссийск пассажиры выделили за современные вагоны, однако обратили внимание на ощутимую качку и посредственное качество питания. Пятерку лидеров замыкает поезд №102М/102С Москва Казанская — Адлер: положительно оценены чистота и обслуживание, но замечания вызвал температурный режим в пути.

В «Туту» уточняют, что рейтинг отражает усредненную картину по каждому составу, однако не исключает различий в условиях поездки — в зависимости от замены вагонов или состава обслуживающей бригады.

Вячеслав Рыжков