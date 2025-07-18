На складе в Мясниковском районе выявили заражение подсолнечника амброзией

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Мясниковском районе специалисты Россельхознадзора выявили заражение подсолнечника опасным аллергеном – амброзией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Уточняется, что зараженная партия в 500 т хранилась на складе, принадлежащем юридическому лицу. Собственнику объявят предупреждение, а всю партию лишат жизнеспособности.

«Основная биологическая и технологическая вредоносность амброзии полыннолистной заключается в том, что растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Если в подкарантинной продукции обнаруживается присутствие амброзии, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет. Сорняк наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции», - поясняют в ведомстве.

Константин Соловьев