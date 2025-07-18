За июнь на Кубани выдали автокредитов на 6,37 млрд рублей

В июне 2025 года, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), российские банки выдали 97,66 тыс. автокредитов на сумму 131,98 млрд руб., что на 11 и 15% соответственно выше показателей мая. На Кубани таких кредитов выдали на 6,37 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средний размер займа по стране составил 1,35 млн руб., а срок кредитования остался неизменным — 64 месяца. При этом в годовом выражении рынок автокредитования продолжает демонстрировать снижение: количество выданных кредитов сократилось на 34%, объем — на 40%. Для сравнения, в июне 2024 года россияне оформили 147,19 тыс. автокредитов на 220,44 млрд руб., при этом средний чек составлял 1,5 млн руб., а срок — 67 месяцев.

По итогам первого полугодия выдано 498,25 тыс. автокредитов на общую сумму 636,96 млрд руб., что на 35 и 43% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В январе—июне 2024 года этот сегмент составлял 763,46 тыс. договоров на 1,12 трлн руб.

На покупку новых автомобилей в июне пришлось 69% количества сделок и 72% объема выдач. Средний заем на новый автомобиль составил 1,47 млн руб. сроком на 59 месяцев. При покупке автомобилей с пробегом заемщики оформляли кредиты в среднем на 1,29 млн руб. сроком на 77 месяцев.

Полная стоимость кредита (ПСК) в июне снизилась до 19,63% — минимального уровня с ноября прошлого года. По новым автомобилям ПСК составила 15,01%, тогда как в мае она была на уровне 17,24%. Для автомобилей с пробегом показатель снизился до 27,90% против 28,24% месяцем ранее.

Наибольшие объемы автокредитования были зафиксированы в Москве — 6,6 тыс. договоров на 11,67 млрд руб. В Московской области было выдано 6,52 тыс. кредитов на 10,7 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 4,87 тыс. на 7,52 млрд руб., в Краснодарском крае — 4,37 тыс. на 6,37 млрд руб., в Татарстане — 4,91 тыс. на 6,26 млрд руб. Рост выдач в этих регионах по сравнению с маем составил от 7 до 13%.

Вячеслав Рыжков