Томская область ищет банки для открытия кредитов на 2 млрд рублей

Департамент финансов Томской области объявил четыре электронных аукциона на открытие региону кредитных линий с общим лимитом в 2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена по каждому из четырех контрактов составляет 297,7 млн руб. Средства выделят из областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды города Томск с высоты полета самолета

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Виды города Томск с высоты полета самолета

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В материалах закупки указано, что процентная ставка плавающая. Срок действия кредитной линии — до 31 марта 2028 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июля, итоги подведут 31-го.

Как писал «Ъ-Сибирь» в июне 2025 года, власти Томской области планируют сократить доходы регионального бюджета в этом году. В частности, объем доходов предполагалось уменьшить на 403,7 млн руб. до 118,32 млрд руб. Одновременно расходы увеличить по сальдо на 3 млрд руб. до 125,72 млрд руб. В результате, дефицит бюджета Томской области составит 7,41 млрд руб. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2026 года составит 53,99 млрд руб.

Лолита Белова