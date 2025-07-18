Томская область ищет банки для открытия кредитов на 2 млрд рублей
Департамент финансов Томской области объявил четыре электронных аукциона на открытие региону кредитных линий с общим лимитом в 2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена по каждому из четырех контрактов составляет 297,7 млн руб. Средства выделят из областного бюджета.
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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В материалах закупки указано, что процентная ставка плавающая. Срок действия кредитной линии — до 31 марта 2028 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июля, итоги подведут 31-го.
Как писал «Ъ-Сибирь» в июне 2025 года, власти Томской области планируют сократить доходы регионального бюджета в этом году. В частности, объем доходов предполагалось уменьшить на 403,7 млн руб. до 118,32 млрд руб. Одновременно расходы увеличить по сальдо на 3 млрд руб. до 125,72 млрд руб. В результате, дефицит бюджета Томской области составит 7,41 млрд руб. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2026 года составит 53,99 млрд руб.