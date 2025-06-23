Томская область нарастит дефицит бюджета из-за возврата федеральной субсидии

Власти Томской области планируют сократить доходы регионального бюджета 2025 года. Это следует из законопроекта, внесенного в региональный парламент губернатором Владимиром Мазуром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, объем доходов будет уменьшен на 403,7 млн руб. до 118,32 млрд руб. В пояснительной записке указывается, что это связано с возвратом в федеральный бюджет по требованию Минтранса РФ средств субсидии «в связи с недостижением в отчетном году значений результатов использования субсидии и (или) нарушением обязательств по обеспечению соблюдения сроков достижения контрольных точек строительства».

Одновременно расходы будут увеличены по сальдо на 3 млрд руб. до 125,72 млрд руб. Прежде всего, средства направят на «увеличение резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики». На 0,5 млрд руб. вырастут расходы на обслуживание государственного долга региона.

В результате, дефицит бюджета Томской области составит 7,41 млрд руб. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2026 года составит 53,99 млрд руб.

Законодательная дума Томской области рассмотрит законопроект в двух чтениях на сессии 25 июня. «Срочность внесения законопроекта обусловлена необходимостью увеличения расходов областного бюджета на решение первоочередных социально значимых вопросов»,— пояснил и. о. обязанности губернатора Анатолий Рожков в обращении к спикеру закдумы Оксане Козловской от 18 июня.

Валерий Лавский