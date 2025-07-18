В Сергиевом Посаде повреждены дома после атаки БПЛА

Сергиево-Посадский городской округ подвергся атаке БПЛА. Беспилотники были сбиты системами ПВО. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

На месте работают оперативные службы. Жертв и пострадавших нет. Обломками повреждены стекла и фасады нескольких частных домов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что речь идет о двух домах в коттеджном поселке «Рязанцы».

По данным Минобороны, в ночь на 18 июля над Московской областью было сбито 10 БПЛА, в том числе три на подлете к Москве. Андрей Воробьев сообщал об 11 беспилотниках, уничтоженных над территорией Домодедово, Красногорска, Солнечногорска, Сергиевого Посада и Можайска.

В начале июля из-за атаки беспилотников в Сергиевом Посаде произошел пожар на подстанции. Десятки тысяч местных жителей остались без света. Электроснабжение восстановили через несколько часов.