За ночь силы ПВО уничтожили 73 беспилотника ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь с 23:00 мск до 7:00 мск над территорией России силы ПВО уничтожили 73 украинских БПЛА. Минобороны сообщило, что больше всего дронов сбили над Брянской, Орловской областями и Московским регионом.

По данным ведомства, 31 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 17 — над Орловской. 10 беспилотников сбили над Московской областью. Три из них летели на Москву, сообщает Минобороны.

Также ПВО ликвидировали четыре дрона на Крымом и три — над акваторией Азовского моря. По два БПЛА уничтожили над Смоленской и Нижегородской областями. Над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и Черным морем сбили по одному беспилотнику.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. В связи с риском атаки БПЛА, московский аэропорт Внуково приостановил работу.