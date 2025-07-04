В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В подмосковном Сергиевом Посаде восстановлено электроснабжение, нарушенное ночной атакой беспилотников. Из-за последовавшего пожара на подстанции без света остались более 40 тысяч человек в нескольких районах городского округа.

«Восстановили электроснабжение потребителей г. Сергиев Посад и прилегающих деревень, — сообщили «Россети Московский регион». — Потребители получают электроснабжение в полном объеме«.

Указывается, что поврежденное оборудование «выведено в ремонт», его планируют завершить в ближайшее время.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке дронов в Сергиевом Посаде пострадали два человека.