«Крым перехватил часть спроса у Краснодарского края»

В Краснодарском крае за первые четыре месяца 2025 года ввели 2,45 млн кв. м жилья, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Крыму в январе—апреле введено 585,2 тыс. «квадратов» жилья, что также на 27% больше, чем годом ранее. Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская констатирует, что рынок Краснодарского края сегодня вступил в стадию перенасыщения, а Крымский полуостров, наоборот, только набирает обороты девелоперской активности в связи с «адаптацией к российским реалиям».

Ольга Змиевская

Фото: предоставлено автором

«Рынок недвижимости Кубани уверенно входит в топ среди регионов по объему строительства. Сейчас по этому показателю регион занимает третье место после Москвы и Московской области. Краснодар аккумулирует более чем две трети всего рынка края. При этом город достиг “порога насыщения”. Сейчас предложение в краевом центре в разы превышает спрос, из-за чего началась стагнация цен.

Девелопмент на Кубани смещается в малые города, на которые уже приходится почти 5% строительства региона. Но потенциал в них ограничен емкостью спроса.

Вторым центром девелоперской активности в крае выступает побережье. На курорты приходится 24% строительства (еще 13% — на Новороссийск, который относится к городским рынкам, а не курортным). Этот рынок активно застраивался жильем еще 10 лет назад, после чего потребовалось ограничить девелопмент из-за повышенной нагрузки на инфраструктуру. Сейчас жилье вытесняет сегмент апарт-отелей, на который приходится около 40% рынка. Рынок побережья развитый, конкурентный и насыщенный.

Крым долгое время характеризовался умеренно-низкой девелоперской активностью. Но к текущему моменту регион адаптировался к российским реалиям, а риски для российских строительных компаний и банков стали неактуальны, что подтолкнуло их выход на полуостров. Ранее в Крыму начал работать ПСБ, в 2024 году — Сбер и ВТБ.

В Крыму, в отличие от Кубани, рынок менее концентрированный. На Симферополь в среднем приходится 25-30% объема строительства в регионе. Среди курортов основные центры — Ялта и Евпатория, но при этом девелопмент рассредоточен вдоль всего побережья.

Всплеск девелоперской активности на курортах привлек спрос, в том числе перехватил часть спроса у Краснодарского края. Вероятно, в ближайшие годы рынок стабилизируется и прекратит рост, в первую очередь из-за высоких ставок. Но потенциал у полуострова сохраняется».