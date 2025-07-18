Маск назвал фейком эротический рисунок, отправленный Эпштейну от имени Трампа

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X опроверг подлинность письма, якобы отправленного около 20 лет назад президентом США Дональдом Трампом финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в секс-торговле. Письмо-открытку с поздравительной подписью от имени господина Трампа ранее опубликовала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Скорее всего, подделка. Зашифрованный текст письма, написанный от третьего лица, не соответствует прямому стилю или известному почерку Трампа», — говорится в анализе чат-бота Grok, опубликованном на странице господина Маска.

Он также отметил, что письмо обнародовали на фоне нового витка скандала вокруг дела господина Эпштейна и его предполагаемого «списка клиентов». Это вызывает сомнения в подлинности документа, полагает бизнесмен. Решительное отрицание своей причастности Дональдом Трампом и его угроза WSJ судебным иском также говорят о том, что письмо — фейк, считает господин Маск.

Cегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что среди писем, отправленных Джеффри Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, была записка от имени Дональда Трампа. В ней содержалось изображение обнаженной женщины, утверждалось в публикации. Президент США отрицает, что писал господину Эпштейну письма. Он заявил, что подаст на газету в суд.