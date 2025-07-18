WP: Трамп подарил Эпштейну записку с рисунком голой женщины на 50-летие

Среди писем, подаренных финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, была записка с именем нынешнего президента США Дональда Трампа и изображением обнажённой женщины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, вокруг рисунка располагались строки машинописного текста, завершавшиеся фразой: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним замечательным секретом».

В соцсети Truth Social президент США заявил, что намерен подать в суд на The Wall Street Journal за публикацию материала.

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле несовершеннолетними, был найден мёртвым в тюрьме в 2019 году. Его смерть официально признали самоубийством. Многие верят в существование «списка Эпштейна» — предполагаемого перечня влиятельных людей, которые якобы были вовлечены в преступную деятельность.

Недавно Минюст США подтвердил самоубийство Эпштейна и заявил об отсутствии «списка клиентов», прекратив публикацию документов по делу. Это вызвало негодование среди сторонников Дональда Трампа, ожидавших полного раскрытия досье.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна раскололо республиканцев».