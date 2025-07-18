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В Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и спасли одного человека

За прошедшие сутки 17 июля в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по региону ликвидировали 12 техногенных пожаров, в них спасен один человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В сообщении также говорится, что за минувшие 24 часа пожарные потушили 13 загораний сухой растительности. Кроме того, специалисты МЧС устранили последствия пяти дорожно-транспортных происшествий.

Всего на места происшествий выезжали 300 специалистов и 75 единиц спецтехники.

Наталья Белоштейн

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