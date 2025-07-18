Ущерб от разлива топлива в Енисее оценен в 1,2 млрд рублей

Власти Красноярского края направили ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» требование о компенсации ущерба за разлив нефтепродуктов на Енисее. Сумма ущерба оценена в 1,2 млрд руб., сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По ее данным, сумма определена по итогам завершившейся проверки. Всего из-за аварии теплохода в реку вылилось 79,3 т дизельного топлива.

Как писал «Ъ-Сибирь», буксир с баржей получил пробоину на казачинских порогах Енисея 8 июня. Тогда пленка от попавших в реку нефтепродуктов растянулась примерно на 30 км от места аварии на территории Казачинского района края. По данным главы района Юрия Озерских, к настоящему времени судно отбуксировано на ремонт в населенный пункт Галанино.

Валерий Лавский