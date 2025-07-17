Первый электробус может выйти на улицы Воронежа к осени

На улицы Воронежа в конце августа — сентябре может выйти первый электробус. Министерство промышленности и транспорта региона уже провело соответствующие переговоры. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облправительстве, уточнив, что речь идет о тестовом образце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В мэрии Воронежа «Ъ-Черноземье» объяснили необходимость тестового периода тем, что властям требуется выбрать нужную модель из множества представленных в России и «дружественных странах». Они рассчитывают найти вариант, «который будет приемлемым как по обслуживанию, так и техническим характеристикам».

На прошлой неделе губернатор Воронежской области Александр Гусев и представитель Беларуси в РФ Александр Рогожник подписали соглашение об опытной эксплуатации электробуса и электрозарядной станции.

Летом 2023 года воронежские власти заявляли о планах построить первую линию метробуса в 2026–2027 годах. Стоимость первого этапа работ оценивалась в 10 млрд руб., полного цикла — в 27 млрд. «Хотели начать с центра — Московский проспект и Плехановская улица, — но до тех пор, пока не построен дублер проспекта, выходить с работами на него безумие. Ждем завершения строительства, посмотрим, как распределятся потоки»,— пояснял губернатор Александр Гусев на пресс-конференции в конце 2024 года.

Алина Морозова