В Воронежской области могут появиться производства белорусской техники

На территории индустриальных парков Воронежской области и в особой экономической зоне «Центр» могут появиться производства машин белорусских Минского автомобильного завода (МАЗ) и холдинга «Амкодор». Такую возможность обсудили губернатор Александр Гусев и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник. Об этом сообщил господин Гусев в своем Telegram-канале.

Также губернатор и представитель Беларуси подписали соглашение об опытной эксплуатации электробуса и электрозарядной станции.

В 2021 году сообщалось, что Воронежская область была включена правительством РФ в число регионов, в которых пройдет пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Речь шла о зарядных станциях для электромобилей и электробусов.

Егор Якимов