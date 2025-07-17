Выступление Мота, день рождения Петра Чайковского и фильм «Нейробатя»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерты, сводить детей в театр и посмотреть оперу в открытом кинотеатре. А еще — услышать известные произведения Петра Чайковского в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Где послушать музыку

18 июля в 20:00 в клубе Vinograd состоится концерт Мота. Среди его хитов: «Август — это ты», «Капкан», «Случайности не случайны», «Мама, я в Дубай», «Абсолютно всё» (feat. Бьянка), «Паруса» (feat. Zivert), «Я оставлю» (feat. Лепс) и многие другие.

Входной билет — 4000 руб. (16+)

18 июля в 20:00 на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета представит программу к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Известные произведения композитора исполнят лауреаты международных конкурсов: Александр Рамм (виолончель), Федор Освер (гобой), Валерия Абрамова (скрипка) и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано).

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

19 июля в 20:00 в клубе Vinograd состоится концерт Олега Савченко, более известного под псевдонимом ЛСП. Артист исполнит свои главные хиты совместно с Live Band.

Входной билет — от 3213 руб. (16+)

19 июля в 20:00 на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка немецкий музыкант и дирижер Юстус Франтц совместно с возглавляемым им оркестром «Филармония наций» представит специальную программу к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса. Коллектив, созданный в 1995 году Юстусом Франтцем при участии Леонарда Бернстайна и Иегуди Менухина, объединяет музыкантов более чем из 40 стран мира.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

18 июля в 19:00 на сцене «Нового театра Сочи» будет показан спектакль «Варшавская мелодия». «О двух сердцах, встретившихся в Москве в послевоенное время. Их чувствам предстоит пройти сквозь года, расстояния и испытания, которые станут проверкой веры в невозможное»,— говорится в описании. Режиссер — Алена Бабикова.

Стоимость билета — 1700 руб. (12+)

19 июля в 12:00 в «Новом театре Сочи» состоится спектакль «Любовь к трем апельсинам» по мотивам пьесы Карло Гоцци. Режиссер — Сергей Кузьмич.

Стоимость билета — 1200 руб. (3+)

20 июля в 12:00 на сцене «Нового театра Сочи» пройдет спектакль «Ежик» по мотивам сказок Сергея Козлова. Режиссер — Алена Бабикова.

Стоимость билета — 1200 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

19 июля в 15:00 в «Кино Море Молл» покажут музыкальный фильм «Курентзис: Малер. Симфония № 5». «Грандиозная пятичастная структура Пятой симфонии вмещает в себя долгий путь от Траурного марша к бурлящему финалу — может быть, наивную в своей окончательности, но искреннюю попытку разрешения трагического конфликта с окружающим миром»,— сказано в описании.

Стоимость билета — 450 руб. (12+)

19 июля в 19:30 в открытом кинотеатре спортивного парка «Сириус» состоится кинопоказ оперы Джузеппе Верди «Травиата». В ее основу лег роман Александр Дюма-сына «Дама с камелиями». Музыкальное качество постановки гарантируют: оркестр Метрополитен-оперы, дирижер Джеймс Ливайн, певцы Тереза Стратас и Пласидо Доминго. В постановке заняты звезды Большого театра — Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. (0+)

18, 19 и 20 июля в «Кино Море Молл» и «City Stars (Адлер)» покажут киноновинку — «Нейробатя». «Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 550 руб. (16+)

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Куда сходить еще

18 и 19 июля в 19:00 в ледовом дворце спорта «Айсберг» состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» по одноименной сказке русского писателя Сергея Аксакова. В звездный состав шоу входят: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Повилас Ванагас, Максим Ковтун, Иван Ригини, Морис Квителашвили. Режиссер — Алексей Сеченов.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

18, 19 и 20 июля в Сочи Парк Арене будет идти ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя. В главных ролях шоу выступят: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Иван Ригини, Максим Ковтун и другие именитые фигуристы.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (0+)

19 июля в 20:00 на концертной площадке Red Buffet выступит Маргарита Родина, участница проектов «Женский стендап» и «Открытый микрофон» на ТНТ.

Стоимость билетов — от 599 руб. (18+)

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