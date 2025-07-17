В Кореновском районе ликвидировали открытое горение пшеницы на 30 гектарах

В станице Раздольной Кореновского района Краснодарского края ликвидировано открытое горение на площади 30 га посевов пшеницы и 1 га стерни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар был полностью потушен в 18:47 мск, уточнили в ведомстве, добавив, что площадь возгорания в процессе ликвидации не увеличивалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К тушению были привлечены четыре автоцистерны, три трактора и водовозка. По предварительным данным, рассматривается версия умышленного поджога. Возгорание охватило сельскохозяйственные угодья, находящиеся в активной фазе уборочной кампании. О пострадавших и угрозе населенным пунктам не сообщалось.

Вячеслав Рыжков