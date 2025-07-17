Ростовская область занимает 70-е место по доступности жилья для семей
В Ростовской области время накопления на стандартную квартиру площадью 60 кв. м достигает 4,7 года, что является одним из самых высоких показателей по стране. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на РИА «Рейтинг».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Эксперты подсчитали время, необходимое семье из двух работающих родителей с одним ребенком для приобретения стандартной квартиры при условии регулярных сбережений и размещения средств на банковском депозите. Ростовская область заняла лишь 70-е место из 85 возможных по этому показателю.
Лидерами рейтинга стали северные регионы. В Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке высокие доходы населения сочетаются с относительно невысокой стоимостью кв м жилья. Время накопления на собственное жилье в этих субъектах составляет от 1,8 до 2,3 лет.
В ряде других регионов срок накопления на аналогичное жилье не превышает трех лет. Наихудшие показатели зафиксированы в Севастополе и Республике Крым, где для покупки квартиры придется копить более 11,5 лет.