Ростовская область занимает 70-е место по доступности жилья для семей

В Ростовской области время накопления на стандартную квартиру площадью 60 кв. м достигает 4,7 года, что является одним из самых высоких показателей по стране. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты подсчитали время, необходимое семье из двух работающих родителей с одним ребенком для приобретения стандартной квартиры при условии регулярных сбережений и размещения средств на банковском депозите. Ростовская область заняла лишь 70-е место из 85 возможных по этому показателю.

Лидерами рейтинга стали северные регионы. В Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке высокие доходы населения сочетаются с относительно невысокой стоимостью кв м жилья. Время накопления на собственное жилье в этих субъектах составляет от 1,8 до 2,3 лет.

В ряде других регионов срок накопления на аналогичное жилье не превышает трех лет. Наихудшие показатели зафиксированы в Севастополе и Республике Крым, где для покупки квартиры придется копить более 11,5 лет.

Валентина Любашенко