Россельхознадзор назвал топ-товары импорта в Ростовскую область за полгода

Семена подсолнечника из Китая объемом 8,2 тыс. т. стали самым крупным импортным товаром в Ростовскую область в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Помимо китайского подсолнечника, в регион завезли 7,5 тыс. т. тостированного рапсового шрота из Беларуси, 3,8 тыс. т. свежих томатов и 3,3 тыс. т. свежего перца из Армении.

По ветеринарному направлению основными товарами стали мороженная рыба из Турции — 18 т., корма из Китая — 20 т. и пух-перо из Азербайджана — 8 т.

Для сравнения, в 2024 году Ростовская область получила из Армении 10,7 тыс. т. свежих томатов, 8,8 тыс. т. свежего перца и 826 т. свежих яблок. Из Узбекистана поступило 890 т. сухофруктов.

По ветеринарному направлению в прошлом году из Республики Абхазия была завезена одна спортивная лошадь.

Валентина Любашенко