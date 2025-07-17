В Багаевском районе горит лесной массив на 10 га

В Багаевском районе Ростовской области горит сухая растительность и лесной массив площадью 10 га. Для тушения огня привлекли три вертолета с водосливными устройствами, чтобы защитить пос. Задонский. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства пламя быстро распространяется из-за жары и сухой погоды. Помимо авиации в борьбе с возгоранием задействовано свыше 30 спасателей и 18 единиц техники.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе 16-18 июля сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в 32 районах и высокая пожароопасность (4 класс) в Ростове-на-Дону.

Валентина Любашенко