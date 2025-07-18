В аэропорту Геленджика развернули новую сеть связи

На территории нового аэровокзального комплекса в Геленджике введена в эксплуатацию цифровая сеть связи, сообщает пресс-служба МТС. Инфраструктура разработана как опорная — с возможностью подключения оборудования других операторов. Техническое решение indoor-формата адаптировано под особенности архитектуры терминала, затрудняющей распространение радиосигнала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сеть обеспечивает устойчивую передачу голоса и данных на всей площади терминала, которая составляет порядка 17 тыс. кв. м, включая зоны регистрации, ожидания, досмотра, обработки багажа и технические помещения. В состав инфраструктуры входят 60 направленных и всенаправленных антенн, поддерживающих стандарты связи 4G/LTE в трех частотных диапазонах.

Возобновление работы аэропорта в Геленджике запланировано на 18 июля 2025 года — с момента приостановки полетов в феврале 2022 года воздушная гавань находилась в режиме временного ограничения.

Вячеслав Рыжков