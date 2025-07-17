Жителя Адыгеи осудили за угрозы представителю власти

Майкопский городской суд вынес приговор в отношении жителя столицы Адыгеи, признав его виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил инцидент, произошедший 19 марта текущего года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

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Согласно материалам дела, в дневное время обвиняемый проигнорировал требование сотрудников дорожно-патрульной службы остановить транспортное средство и попытался скрыться. После задержания и в процессе оформления административного протокола водитель высказывал угрозы в адрес сотрудников полиции.

Следственный комитет по Республике Адыгея представил доказательства, признанные судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков