Грузооборот в Азово-Черноморском бассейне во II квартале вырос на 13%. Об этом сообщили в пресс-службе дочерняя компания «ГК Дело» — «Глобал Портс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Контейнерооборот холдинга во II квартале 2025 года составил 259 тыс. TEU (-4,6% по сравнению с прошлым годом). За первое полугодие контейнерооборот холдинга снизился на 0,9% (до 563 тыс. TEU).

Просел и всероссийский рынок морской перевалки контейнеров: во II квартале 2025 года показатели снизились на 4,6% до 1,3 млн TEU. Спад частично был компенсирован ростом морской перевалки контейнеров в Азово-Черноморском бассейне на 13,4%.

Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов «Глобал Портс» продолжил уверенно расти и составил 1,7 млн т в II квартале (+11,3% по отношению к прошлому году) и 3,4 млн т по итогам I полугодия (+3,6%).