В Дагестане передано в суд дело экс-главы Сергокалинского района

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и еще троих фигурантов. Дело направлено в Сергокалинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Сын господина Омарова участвовал в нападении на церковь и синагогу в Дербенте и Махачкале.

Как сообщал «Ъ», бывшему главе района и его сообщникам в зависимости от роли каждого было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

По материалам дела, в период с июля 2016 года по август 2022-го Магомед Омаров в сговоре с доверенным лицом и главным редактором местной газеты фиктивно трудоустроил двух жителей района на должность водителя редакции газеты. В результате из бюджета было похищено 696 тыс. руб.

Кроме того, глава района дал указание руководителю сельскохозяйственного производственного кооператива выделить его сыну земельный участок. В последующем Магомед Омаров и его сын, внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, похитили денежные средства минсельхозпрода республики на сумму более 2,9 млн руб.

От должности главы района Магомед Омаров был освобожден 24 июня прошлого года, на следующий день после террористической атаки на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Одним из нападавших был его сын — 31-летний Осман Омаров. В результате теракта погибли 22 человека. Пять участников нападения были убиты.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Братья для террора».

Юлия Рыбина, Махачкала