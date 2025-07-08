В Дагестане завершено следствие до делу экс-главы Сергокалинского района Омарова

Уголовное дело в отношении бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский районный суд Махачкалы Фото: Ленинский районный суд Махачкалы

Бывшему главе района и его сообщникам, в зависимости от роли каждого, было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

По данным следствия, в период с июля 2016-го по август 2022-го Магомед Омаров в сговоре с доверенным лицом и главным редактором местной газеты фиктивно трудоустроил двух жителей района на должность водителя редакции газеты. В результате из бюджета были похищены 696 тыс. руб.

Кроме того, глава района дал также указание руководителю сельскохозяйственного производственного кооператива выделить его сыну земельный участок. В последующем Магомед Омаров и его сын, внеся заведомо ложные сведения в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, похитили денежные средства минсельхозпрода республики на сумму более 2,9 млн руб.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники дагестанского УФСБ, уточнили в пресс-службе управления СКР.

От должности главы района Магомед Омаров был освобожден 24 июня прошлого года, на следующий день после террористической атаки на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Одним из нападавших был его сын — 31-летний Осман Омаров. В результате теракта погибли 22 человека. Пять участников нападения были убиты.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Братья для террора».

Юлия Рыбина, Махачкала