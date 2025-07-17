Депутаты ЗСК за парламентский год приняли больше 200 законов

Депутаты Заксобрания Кубани за минувший парламентский год провели 21 пленарное заседание, на которых приняли 211 законов и 542 постановления. Итоги подвели на последней перед парламентскими каникулами сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последняя в парламентском году сессия Законодательного собрания Краснодарского края, 17 июля 2025 года

Фото: пресс-служба ЗСК Последняя в парламентском году сессия Законодательного собрания Краснодарского края, 17 июля 2025 года

Фото: пресс-служба ЗСК

В рамках выездов в избирательные округа депутаты ЗСК провели 1733 встречи, в которых участвовало 123 тыс. человек. Также состоялось более 1,1 тыс. личных приемов, на которые пришли более 4 тыс. избирателей.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание на ключевые решения, принятые депутатами. Среди них — поправки в бюджет Краснодарского края, введение ответственности за нарушения закона о плодородии земели, утверждение электронного проезда для льготников, поддержка участников СВО и членов их семей, в том числе выделение им бесплатных земельных участков.

Также председатель парламента остановился на личной помощи участникам спецоперации со стороны кубанских депутатов.

«На сегодняшний день за счет средств депутатов и средств предприятий было приобретено спецоборудование, военная экипировка, беспилотные летательные аппараты, медикаменты, продукты питания, а также оказана гуманитарная помощь на общую сумму свыше 800 млн руб.»,— сообщил Юрий Бурлачко.

Кроме того, депутаты ЗСК отправили в Госдуму три законодательных инициативы, а также приняли семь обращений в федеральные органы государственной власти, подготовили 903 заключения по проектам федеральных законов. Юрий Бурлачко отметил, что на минувшей неделе одна из инициатив ЗСК уже была поддержана Государственной думой в первом чтении.

Леонид Ломакин