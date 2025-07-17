ГК «Эфко» возобновила работу маслоэкстракционных заводов на Кубани

Группа компаний «Эфко» возобновила работу маслоэкстракционных предприятий в Кропоткине и станице Тбилисской Краснодарского края, приостановленную весной текущего года на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Как сообщили изданию «Ведомости Юг» в пресс-службе холдинга, оба завода возобновили переработку масличных культур в штатном режиме, планов по их продаже не рассматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предприятие в Кропоткине функционирует с загрузкой до 1,7 тыс. т подсолнечника в сутки, завод в Тбилисской — до 1,5 тыс. т. Оба объекта также технически подготовлены к переработке рапса. Решение о временной приостановке работы было принято в марте 2025 года на фоне высокой волатильности рынка и сниженного спроса на внешних направлениях. С возобновлением экспортной активности ЭФКО сочла возможным вернуть активы к эксплуатации.

Оба предприятия входят в структуру ООО «Кубанские масла», контролируемого ГК «Эфко». Завод в Кропоткине был приобретен в 2021 году после банкротства ООО «ЮНК-Агропродукт» и прошел модернизацию стоимостью порядка 2,5 млрд руб. Объект в Тбилисской перешел под контроль холдинга в 2018 году после процедуры банкротства предыдущего собственника — компании «Элит-масло».

Ранее стало известно о вхождении «Эфко» в капитал производителя масла «Олейна». По оценке экспертов, доля свыше 30% в структуре компании «Масленица» могла обойтись группе в сумму до 20 млрд руб. По итогам 2024 года «Эфко» заняла второе место в рейтинге крупнейших компаний пищевой отрасли России, увеличив переработку масличных до 2,9 млн т, что на 11% превышает показатель годом ранее. Выручка компании составила 344 млрд руб.

Вячеслав Рыжков