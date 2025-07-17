В Ростовской области концепцию Красной книги почв готовят к ноябрю

Южный федеральный университет завершит разработку концепции «Красной книги почв Ростовской области» к ноябрю 2025 года по заказу регионального министерства сельского хозяйства. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По информации ведомства, ученые проводят мониторинг состояния эталонных, редких и исчезающих почв региона, полевые изыскания и лабораторные исследования грунтов особо охраняемых природных территорий.

«Результатом выполненных работ будет разработанный проект "Красная книга почв Ростовской области"», — отметили в ведомстве.

Постановление о создании «Красной книги почв Ростовской области» подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в начале мая 2025 года. Она будет учреждена в качестве официального документа. Обновляться «Красная книга почв» должна не реже одного раза в 10 лет.

Валентина Любашенко