Отгрузка собственной продукции кубанских промышленников выросла до 620 млрд рублей

Объем отгрузки продукции собственного производства кубанских компаний по итогам 2024 года составил 620 млрд руб. Это на 33,6% больше к уровню 2022 года, сообщил на сессии ЗСК министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Он отметил, что кубанская промышленность смогла нарастить выпуск товаров, несмотря на непростые условия для дальнейшего прогресса. Рост налоговых поступлений от предприятий промсферы увеличился на 67,9% к показателям трехлетней давности.

Объем финансирования в рамках профильной госпрограммы по итогам 2024 года достиг отметки в 3,7 млрд руб., также сообщил Дмитрий Хмелько. Это, в свою очередь, позволило расширить до восьми направлений комплекс мер господдержки и увеличить капитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края.

Депутаты в ходе заседания обратили внимание на продолжающееся последние несколько лет падение индекса промышленного производства. Министр подчеркнул, что такая тенденция наблюдается по всей стране и что главное — сохранить объемы производства, поскольку это один из основных показателей развития отрасли. Дмитрий Хмелько отметил, что приток инвестиций в отрасль в будущем даст положительный эффект, в том числе в части роста индекса промпроизводства.

«Отрасли есть от чего отталкиваться, есть хорошие перспективы. Следует принять во внимание и тот факт, что в начале этого года мы докапитализировали наш фонд развития промышленности до 10 млрд руб. И сейчас он — один из крупнейших в стране. Да, по некоторым показателям есть небольшое падение, но мы сегодня должны сделать все возможное, чтобы превратить это падение в точку роста»,— прокомментировал итоги доклада спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин