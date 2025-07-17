В Каневском районе Кубани тушат крупный пожар на бывшей птицефабрике

В станице Каневской Каневского района Краснодарского края сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на территории заброшенного здания, ранее использовавшегося как инкубатор. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу местного пожарно-спасательного гарнизона утром 23 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По предварительным данным, огонь распространился на площади около 2,4 тыс. кв. м строений и охватил порядка 1 га сухой растительности вблизи улицы Гоголя. На месте работают 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, проводится уточнение оперативной информации.

Вячеслав Рыжков