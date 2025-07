NBC: США разрушили только один из трех ядерных объектов Ирана

В результате атак США по трем иранским ядерным объектам в июне разрушен оказался только один, два других «не так сильно повреждены», пишет NBC News со ссылкой на пять действующих и бывших американских чиновников. Выводы сделаны на основе предварительных данных американской разведки. При этом официально американские власти сообщали о полном уничтожении ядерной программы Ирана.

22 июня США присоединились к израильской операции «Народ как лев»: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатами ракетами по объектам в Фордо (главный ядерный объект Ирана; два цеха по обогащению урана расположены на глубине 80–90 м), Натанзе и Исфахане. По словам источников NBC, атака на Фордо позволила отбросить возможности Ирана по обогащению урана на этом объекте на два года. Согласно разведданным, которые приводит телеканал, на двух других объектах возобновить обогащение урана можно будет в ближайшие несколько месяцев.

Как рассказал неназванный американский чиновник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на закрытом брифинге в конце июня заявил, что несколько ключевых ядерных объектов «полностью уничтожены», а для восстановления единственного завода по переработке металлов в Натанзе потребуются годы. Тогда же господин Рэтклифф поделился разведданными, согласно которым большинство запасов обогащенного урана оказались под завалами разрушенных объектов, а Ирану «будет крайне сложно их извлечь».

О том, что ядерная программа Ирана была не полностью уничтожена, а лишь отброшена на несколько месяцев, сообщали источники CNN и The New York Times. Президент США Дональд Трамп называл эту информацию недостоверной. Financial Times, ссылаясь на данные европейской разведки, писала, что нетронутыми остались большие запасы обогащенного до 60% урана, поскольку иранские власти заранее перевезли их из Фордо. МАГАТЭ также допускало, что значительная часть высокообогащенного урана могла уцелеть. Иранские власти говорили о серьезных повреждениях ядерной программы.

Лусине Баласян