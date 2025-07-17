Демпфер на вырост

Как выяснил “Ъ”, правительство в ближайшее время должно расширить возможности получения демпферных выплат для нефтекомпаний на фоне роста стоимости топлива на бирже. Диапазон отклонения от индикативных цен для бензина и дизельного топлива может вырасти на 5 процентных пунктов, до 15% и 25% соответственно. Эксперты говорят о росте оптовых котировок в случае принятия изменений и последующем увеличении цен уже непосредственно на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В правительстве в ближайшее время могут согласовать повышение порога отклонения оптовых цен на топливо, при котором нефтекомпании получают демпферные выплаты, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения. По его данным, порог для бензина увеличится с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%. Об этом знает и собеседник “Ъ” в отрасли. Он также говорит, что о решении может быть объявлено в ближайшие дни.

В начале июля заместитель главы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство предлагает установить диапазон отклонения оптовых котировок от индикативных цен в 15–25% на один-два года, а затем повысить до 20–30%. Допустить большее отклонение правительство еще в 2024 году просил глава «Роснефти» Игорь Сечин (см. “Ъ” от 24 апреля 2024 года). Но тогда Минфин не поддержал инициативу. “Ъ” направил вопросы в Минфин, Минэнерго и представителю вице-премьера Александра Новака.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо. Но если оптовые котировки за месяц отклоняются от индикативных цен более чем на 10% по бензину и 20% по дизтопливу, демпфер за этот месяц не выплачивается. По данным Минфина, за первую половину 2025 года нефтекомпании в рамках механизма получили 544,7 млрд руб., за 2024 год — 1,815 трлн руб.

Параметры демпфера могут скорректировать на фоне роста стоимости бензина и дизельного топлива на бирже. В июне котировки обновляли годовые максимумы. На прошлой неделе после заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов цены снижались. Как сообщало правительство РФ, Александр Новак тогда заявил, что нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Но с 14 июля котировки возобновили рост. 16 июля АИ-92 на Петербургской бирже подорожал на 0,50%, до 65,14 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,06%, до 72,85 тыс. руб., дизельное топливо — на 0,68%, до 58,33 тыс. руб. за тонну.

Источник “Ъ” на рынке ожидает, что изменения вступят в силу в третьем квартале. По его словам, в августе и сентябре у нефтекомпаний наиболее высокие риски потерять выплаты по демпферу.

Как отмечает собеседник “Ъ”, утрата выплат может привести к убыткам НПЗ при производстве топлива для внутреннего рынка.

А 2025 год, продолжает он, уже стал одним из наихудших по доходности для производителей, у которых значительно выросли издержки.

Налоговый эксперт Борис Луцет отмечает, что повышение порога позволит нефтяным компаниям получать демпферные выплаты при более высоких оптовых ценах, что может подстегнуть рост котировок. Влияние на розничный рынок, говорит эксперт, будет зависеть от того, как измененный механизм согласуется с целевыми ориентирами по инфляции. В случае несогласованности пострадает прежде всего доходность независимых АЗС, которые и так находятся в уязвимом положении, указывает он. По оценкам участников рынка, в июле розничная торговля бензином оказалась в зоне убытков (см. “Ъ” от 9 июля).

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что обсуждение повышения допустимого отклонения от индикативной цены можно рассматривать как реакцию на текущую нестабильную ситуацию на рынке. Цены на бензин уже находятся на рекордных уровнях, и сезонный рост спроса, плановые ремонты на НПЗ и ограниченные перерабатывающие мощности затрудняют удержание оптовых котировок в допустимых пределах, отмечает он. По оценкам господина Дьяченко, в июле нефтекомпании могут лишиться около 150 млрд руб. выплат по демпферу, аналогичный сценарий возможен и в августе.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин указывает, что из-за сезонного роста спроса и ремонтов на НПЗ оптовая цена АИ-92 с начала лета выросла на 14% и находится всего в 2% от лимита, при котором нефтяники не получают выплаты. Оптовая стоимость дизельного топлива с начала лета снизилась на 2% и до лимита остается запас в 16%, добавляет он.

Как обращает внимание эксперт, с одной стороны, власти стремятся снизить инфляционное давление, с другой — НПЗ необходимо сохранить экономические стимулы.

По мнению Максима Дьяченко, рост розничных цен в независимом сегменте почти гарантирован, что усилит отток клиентов на АЗС крупных нефтяных компаний, у которых уже есть проблемы с логистикой и обеспечением объемов. Источник “Ъ” полагает, что розничные цены будут активно расти в ближайшие три месяца на фоне высоких цен в опте, после чего возможна стабилизация. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отмечает, что принятие поправок хорошо для производителей, так как вырастут оптовые цены, и по этой же причине плохо для покупателей.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел