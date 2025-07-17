С начала года на Кубани родились более 24 тысяч детей

В Краснодарском крае с начала 2025 года родились более 24 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как уточнила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, среди новорожденных — 246 пар двойняшек и две тройни. Регион стабильно удерживает третье место в стране по числу рождений, уступая лишь Москве и Московской области.

По данным Анны Миньковой, в первом полугодии нынешнего года в результате ЭКО в крае появилось 719 детей. Всего полный курс лечения прошли более тысячи супружеских пар. На сегодняшний день процедура доступна в шести специализированных медицинских учреждениях, включая федеральные центры. Женщины могут начать путь к процедуре через женскую консультацию, где проводится необходимая диагностика и подбор клиники для дальнейшего лечения.

Вячеслав Рыжков