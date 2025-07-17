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Минприроды проверит позеленевшую реку в Красном Сулине

Минприроды Ростовской области направило специалистов для проверки информации о позеленении реки Гнилуша в Красном Сулине после появления соответствующих видеороликов в социальных сетях. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В соцсетях публикуют видео с рекой, которая окрасилась в зеленый цвет и начала пузыриться. Авторы роликов утверждают, что водоем цветет.

«Специалисты минприроды выехали на место для подтверждения информации»,— сообщили в ведомстве.

Большая Гнилуша — река длиной 29 км, протекающая по территории Красносулинского района. Она является левым притоком Кундрючьей в бассейне Дона. Площадь водосборного бассейна составляет 264 кв. км.

Истоки водоема расположены в балке Большая Гнилуша к северу от микрорайона Алмазный города Гуково. Река протекает через хутор Долотинка, поселки Черевково и Пригородный, несколько микрорайонов Красного Сулина и впадает в Кундрючью.

Тат Гаспарян

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