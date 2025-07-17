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В Новошахтинске по требованию прокуратуры отремонтировали больницу

По требованию городской прокуратуры в Новошахтинске проведен ремонт в помещении отделения скорой медицинской помощи городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что в помещении отделения скорой медицинской помощи городской больницы имелись существенные повреждения отделки стен и потолка. Это создавало угрозу безопасности граждан, обратившихся за медицинской помощью»,— отмечается в сообщении.

Прокуратурой направлено исковое заявление в суд об обязании руководителя больницы устранить нарушения. После вмешательства надзорного ведомства в отделении произведен ремонт.

Наталья Белоштейн

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