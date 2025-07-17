Жителя Кубани обвиняют в публичном совершении действий экстремистского характера

В Славянском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении действий экстремистского характера. По данным краевого управления Следственного комитета, речь идет о публичном возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте нынешнего года обвиняемый разместил в открытом мессенджере голосовое сообщение, в котором, как утверждается, содержались высказывания, направленные на формирование негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Доступ к материалу имел неограниченный круг пользователей.

Фигурант дела был задержан, во время допроса он признал вину. По месту его проживания прошел обыск, в ходе которого изъяты мобильные устройства, с которых осуществлялся выход в интернет. Следственные действия продолжаются, силовая поддержка оказывалась подразделениями Росгвардии. Следствие сосредоточено на сборе и закреплении доказательств.

Вячеслав Рыжков